Zepp Health Corp, anciennement Huami Corp, est une entreprise qui s'est engagée à relier la santé à la technologie. Elle a développé une plateforme de technologies propriétaires comprenant des puces d'intelligence artificielle (IA), des capteurs biométriques et des algorithmes de données de santé. Elle est engagée dans le développement d'une technologie vestimentaire intelligente. Elle conçoit et développe des montres intelligentes et de fitness basées sur des données biométriques et d'activité. Elle commercialise ses produits sous la marque Amazfit et est l'unique partenaire des produits portables de Xiaomi. Les produits comprennent Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC et des accessoires, tels que des bracelets de sport, des bracelets de montre, des oreillettes, des unités de chargement et des trackers de cœur. Les montres intelligentes permettent le suivi de l'activité et du sommeil, les notifications intelligentes à partir d'appareils mobiles, le GPS, la détection de la fréquence cardiaque, la résistance à l'eau et la synchronisation sans fil avec les téléphones mobiles. Elle propose également une application mobile permettant de suivre les informations relatives à la condition physique, de régler des alarmes et de recevoir des notifications d'appel sur la montre intelligente.

Secteur Téléphones et appareils portatifs