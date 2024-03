Huami Corp est engagée dans le développement d'une technologie de port intelligent. La Société conçoit et développe des montres biométriques et des montres intelligentes, ainsi que des montres biométriques et des montres de fitness basées sur des données d'activité. La Société commercialise ses produits sous la marque Amazfit et est le seul partenaire pour les produits Xiaomi portables. La gamme de produits Amazfit comprend Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC et des accessoires tels que bracelets de sport, bracelets de montre, oreillettes, chargeurs et trackers. Les montres intelligentes offrent des fonctions telles que le suivi de l'activité, le suivi du sommeil, les notifications intelligentes des appareils mobiles, le GPS, la détection de la fréquence cardiaque, la résistance à l'eau, la synchronisation sans fil avec les téléphones mobiles. Il fournit également une application mobile pour garder la trace des informations sur la condition physique, régler les alarmes et recevoir des notifications d'appel sur la montre intelligente. La Société est le seul partenaire de Xiaomi wearables, y compris la série Mi band.

Secteur Téléphones et appareils portatifs