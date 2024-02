ZeroFox Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions de cybersécurité externe basées sur le logiciel-service (SaaS). L'entreprise propose à ses clients une plateforme de cybersécurité externe basée sur le SaaS (Plateforme) qui protège les organisations contre les menaces en dehors du périmètre traditionnel de l'entreprise. Sa plateforme combine des services de protection, de renseignement, de disruptif de l'adversaire et de réponse dans une solution intégrée. La plateforme de l'entreprise est une application logicielle d'entreprise en nuage qui vise à fournir aux équipes de cybersécurité externe des solutions pour faire face aux menaces et aux risques liés à la cybersécurité externe. Sa plateforme utilise l'identification et la détection numériques continues, le renseignement sur les menaces et la perturbation persistante des adversaires pour soutenir une variété de cas d'utilisation de la cybersécurité qui répondent aux défis commerciaux omniprésents. Sa plateforme offre des capacités à travers quatre piliers stratégiques : ZeroFox Protection, ZeroFox Intelligence, ZeroFox Disruption et ZeroFox Response.

Secteur Logiciels