Zeta Global Holdings Corp. exploite une plateforme cloud omnicanale axée sur les données, dont l'activité consiste à fournir aux entreprises des logiciels d'intelligence du consommateur et d'automatisation du marketing. Elle permet aux clients de cibler, de connecter et d'engager les consommateurs grâce à un logiciel qui offre un marketing personnalisé sur tous les canaux adressables, y compris le courrier électronique, les médias sociaux, le web, le chat, la télévision connectée (CTV) et la vidéo, entre autres. Sa Zeta Marketing Platform (ZMP) est une plateforme de marketing omnicanal dont le cœur est constitué par les données d'identité. La ZMP analyse des milliards de points de données structurées et non structurées pour prédire les intentions des consommateurs en tirant parti d'algorithmes sophistiqués d'apprentissage automatique et de l'ensemble des données opt-in pour le marketing omnicanal. La Consumer Data Platform (CDP+) de l'entreprise ingère, analyse et distille des points de données disparates pour générer une vue unique du consommateur, englobant l'identité, les caractéristiques du profil, les comportements et l'intention d'achat, qui est ensuite accessible via une console unique.

Secteur Logiciels