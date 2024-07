Zeta Global a annoncé son partenariat avec RallyPoint pour mieux servir la communauté des militaires et des vétérans. Zeta s'engage à rendre la pareille à ceux qui ont défendu et continuent de protéger la liberté de la nation. Grâce à ce partenariat, Zeta mettra à profit son expertise en matière de personnalisation pour renforcer l'engagement des membres et aider RallyPoint à optimiser les canaux de communication, en amplifiant la façon dont la communauté de RallyPoint, dirigée par les pairs, relie les membres de l'armée et les anciens combattants pour qu'ils réussissent leur carrière et leur vie.

La plateforme de Zeta, alimentée par l'IA, permet à RallyPoint d'améliorer et d'étendre ses services dans des domaines critiques, tels que le recrutement, la préparation, l'aide à la transition et la santé mentale pour les vétérans, leurs familles et les soignants. La plateforme de Zeta sera utilisée pour aider à développer la communauté de RallyPoint afin d'inclure davantage de membres du service américain, de vétérans, de membres de la famille, de soignants, de survivants des soldats tombés au combat et de soutiens civils. En outre, dans le cadre de ce partenariat, RallyPoint aidera le gouvernement américain à accéder aux capacités de Zeta et à les exploiter, ce qui permettra aux agences gouvernementales américaines au service de la communauté des militaires et des vétérans de bénéficier d'avantages inexploités sur ce nouveau marché pour Zeta.