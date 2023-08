Zevia PBC est une entreprise de boissons qui propose des boissons zéro calorie, zéro sucre et naturellement sucrées. La société est une marque de boissons qui offre une plateforme de produits, y compris une variété de saveurs à travers le soda, les boissons énergétiques, le thé biologique, les mixers, les boissons pour enfants et l'eau gazeuse. Le soda de Zevia est disponible en 14 saveurs différentes. Les boissons énergisantes de Zevia sont des boissons énergisantes sans sucre, disponibles en quatre parfums : pamplemousse, kola, mangue gingembre et framboise citron vert. Les mixers sont ses boissons non alcoolisées qui sont disponibles en trois saveurs : bière de gingembre, tonic et citron-lime avec amers. Organic tea est un thé prêt-à-boire sans calorie, naturellement sucré, proposé en huit parfums, dont deux sans caféine. Kidz est la ligne de produits pour les enfants, conditionnée dans des canettes plus petites pour des mains plus petites. Les boissons Kidz de Zevia sont disponibles en six parfums adaptés aux enfants. Les eaux pétillantes Zevia sont des eaux pétillantes légèrement aromatisées, disponibles en deux parfums : mûre et concombre-citron.

Secteur Boissons non alcoolisées