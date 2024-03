Zevra Therapeutics, Inc. est une entreprise spécialisée dans les maladies rares qui associe la science, les données et les besoins des patients pour créer des thérapies révolutionnaires pour les maladies dont les options thérapeutiques sont limitées ou inexistantes. La société dispose d'un portefeuille diversifié de produits et de produits candidats, qui comprend une combinaison de produits en phase clinique et d'actifs en phase commerciale. Son portefeuille comprend l'arimoclomol, un produit candidat expérimental administré par voie orale, en cours de développement pour la maladie de Niemann-Pick de type C (NPC). Le KP1077 est le principal produit candidat en développement clinique de la société, développé comme traitement de l'hypersomnie idiopathique, un trouble du sommeil neurologique rare, et de la narcolepsie. Son produit commercial, AZSTARYS, est un traitement uniquotidien du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les patients âgés de six ans et plus, contenant son promédicament, le serdexméthylphénidate (SDX), et le d-méthylphénidate (d-MPH). Son autre produit commercial est OLPRUVA. Son pipeline comprend également EDSIVO et d'autres produits.

Secteur Produits pharmaceutiques