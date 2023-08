ZF Steering Gear (India) Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la fourniture de systèmes de direction assistée hydraulique intégrale en Inde. La société est engagée dans la production et l'assemblage de systèmes de direction pour véhicules, bus et tracteurs. La société opère à travers deux segments : Auto component, et Renewable energy. Auto component est engagé dans la fabrication de composants automobiles. L'énergie renouvelable est liée à la production d'électricité par le biais d'installations solaires et éoliennes. La gamme de produits de la société comprend des systèmes de direction, des pompes à palettes, des poulies de pompe, des réservoirs d'huile, des supports de montage de direction et de pompe, des colonnes de direction, des arbres intermédiaires, des joints universels, des boîtes d'engrenages coniques et de l'huile de direction assistée dexron II. Les usines de la société sont situées à Vadu Budruk, près de Pune et à Pithampur (Madhya Pradesh) pour la production et l'assemblage des systèmes et accessoires de direction. La société gère également des projets d'énergie éolienne.