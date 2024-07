Zhejiang Hailiang Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production, à la fabrication et à la vente de tubes de cuivre, de barres de cuivre, de feuilles de cuivre, de raccords pour tubes de cuivre, de matériaux conducteurs, de profilés d'aluminium et d'autres produits. La société exerce ses activités par le biais de trois segments. Le secteur d'activité de la transformation du cuivre et de l'aluminium produit des tubes de cuivre, des barres de cuivre, des feuilles de cuivre et d'autres produits en cuivre et en aluminium. Le secteur d'activité des matériaux de protection de l'environnement se consacre à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux de protection de l'environnement et autres. La société exerce également ses activités par l'intermédiaire du secteur des prêts. Les produits de la société sont utilisés dans la climatisation et la réfrigération, les véhicules traditionnels et à énergie nouvelle, les conduites d'eau des bâtiments, le dessalement de l'eau de mer et d'autres industries. L'entreprise exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Exploitations minières et métallurgie