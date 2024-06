Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de matières premières et de préparations chimiques. Les produits de l'entreprise comprennent principalement des séries de céphalosporine et de pénicilline, des séries anti-hypertension, des séries pour le système digestif, des séries pour les maladies rénales et d'autres encore.

Secteur Produits pharmaceutiques