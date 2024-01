Zhejiang CONBA Pharmaceutical Co Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de médicaments traditionnels chinois, de phytomédicaments modernes et de médicaments chimiques. La société fournit également des ingrédients actifs. Les produits de la société comprennent des comprimés, des capsules, des pilules, des granules, des poudres, des injections, des solutions orales, des sirops, des gouttes pour les yeux, des gouttes nasales, des gouttes pour les oreilles, des pommades et autres. Ses produits sont appliqués dans les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les maladies du système urinaire, les maladies digestives, les maladies respiratoires, le système endocrinien, le système nerveux, les anti-infectieux et autres domaines de traitement. La société fournit également des services à valeur ajoutée. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux.

Secteur Produits pharmaceutiques