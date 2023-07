Zhejiang Construction Investment Group Co Ltd, anciennement Dohia Group Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la construction, ainsi que dans la fabrication industrielle, les services d'ingénierie, l'investissement dans les infrastructures et l'exploitation de la principale chaîne de construction. Ses activités de construction comprennent la construction de logements, la construction de routes et de ponts municipaux, la conception technique et d'autres activités de construction. Son activité de fabrication industrielle comprend la conception, la fabrication, la vente et la maintenance de machines de construction, de machines de construction électrique et autres. Ses activités de services d'ingénierie comprennent principalement le commerce de matériaux de construction, le crédit-bail d'ingénierie, le conseil en ingénierie et la gestion. Ses activités d'investissement et d'exploitation d'infrastructures comprennent principalement l'investissement, la construction et l'exploitation de projets d'infrastructures. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Construction et ingénierie