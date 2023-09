Zhejiang Crystal-Optech Co. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication, le traitement et la distribution de composants optoélectroniques. La société fournit également des matériaux réfléchissants. Les principaux produits de l'entreprise comprennent notamment des composants optiques précis à couche mince, des substrats de diodes électroluminescentes (DEL) en saphir, des tissus réfléchissants et des membranes réfléchissantes. Les produits de la société sont principalement appliqués dans les domaines de l'image et de la vision, notamment les caméras numériques, les caméras vidéo pour téléphones portables, les systèmes de surveillance et autres. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques