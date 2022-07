Exclusif - La junte du Myanmar déploie des systèmes de surveillance par caméras chinoises dans davantage de villes -sources

Dans les appels d'offres pour l'acquisition et l'installation des caméras de sécurité et de la technologie de reconnaissance faciale, les plans sont décrits comme des projets de ville sûre visant à maintenir la sécurité et, dans certains cas, à préserver la paix civile, ont déclaré les personnes qui sont ou ont été impliquées dans les projets.

Depuis le coup d'État de février 2021, les autorités locales ont lancé de nouveaux projets de surveillance par caméra pour au moins cinq villes, dont Mawlamyine - la quatrième plus grande ville du pays, selon les informations des trois personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées par crainte de représailles de la part de la junte.

Les nouveaux projets s'ajoutent à cinq villes où des systèmes de caméras présentés comme des mesures de prévention de la criminalité ont été installés ou planifiés par le précédent gouvernement dirigé par Aung San Suu Kyi, selon les sources et les médias locaux.

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu aux appels de Reuters demandant un commentaire. Aucun des 10 gouvernements municipaux, tous contrôlés par la junte, n'a répondu aux appels demandant un commentaire. Reuters n'a pas été en mesure d'examiner les appels d'offres ou de se rendre dans les villes pour vérifier l'installation des caméras.

La junte prévoit des systèmes de surveillance par caméra pour les villes de chacun des sept États et des sept régions du Myanmar, a déclaré l'une des sources qui a été informée des plans de la junte à deux reprises par des personnes différentes.

L'ampleur des efforts de la junte pour déployer des systèmes de surveillance par caméra n'a pas été rapportée précédemment.

Les appels d'offres ont été remportés par des entreprises locales, dont Fisca Security & Communication et Naung Yoe Technologies Co, ont indiqué les trois sources. Ces entreprises se procurent les caméras et certaines technologies connexes auprès des géants chinois de la surveillance que sont Zhejiang Dahua Technology (Dahua), Huawei Technologies Co Ltd et Hikvision, ont ajouté les trois sources.

Fisca et Naung Yoe, dont les sièges sociaux sont tous deux situés à Yangon, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Huawei et Dahua n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Hikvision a déclaré dans un communiqué qu'elle n'avait jamais vendu directement aux autorités gouvernementales du Myanmar et que ses clients sur les marchés étrangers étaient des distributeurs et des intégrateurs. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas vendu de technologie de reconnaissance faciale dans le pays.

Hikvision n'a pas répondu à la question de savoir si elle avait connaissance de cas où son matériel capable d'exécuter un logiciel de reconnaissance faciale avait été vendu au Myanmar.

Les trois sources ont également déclaré que les entreprises d'approvisionnement du Myanmar qui ont remporté les appels d'offres utilisent parfois des logiciels de reconnaissance faciale développés par des entreprises locales et régionales car les licences des logiciels chinois sont coûteuses. Elles n'ont pas nommé les sociétés de logiciels.

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

Les systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) ou de vidéosurveillance sont utilisés par de nombreuses villes dans le monde pour décourager la criminalité. Des logiciels de reconnaissance faciale de plus en plus controversés sont également utilisés, la technologie gagnant du terrain aux États-Unis à des fins d'application de la loi. Certains systèmes sophistiqués, tels que ceux utilisés dans les villes chinoises, font appel à l'intelligence artificielle pour comparer des images de personnes en temps réel avec une base de données d'images.

Les personnes ayant une connaissance directe des projets du Myanmar et les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré qu'ils craignaient que les nouveaux projets ne soient utilisés pour réprimer les activistes et les groupes de résistance, qui ont été désignés comme terroristes par la junte dans le sillage de son coup d'État.

Ils n'ont pas été en mesure de fournir des preuves des intentions de la junte.

"Les caméras de surveillance représentent un risque sérieux pour les militants pour la démocratie (du Myanmar) car l'armée et la police peuvent les utiliser pour suivre leurs mouvements, déterminer les connexions entre les militants, identifier les maisons sûres et autres lieux de rassemblement, et reconnaître et intercepter les voitures et les motos utilisées par les militants", a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch pour l'Asie, dans une déclaration à Reuters.

La junte du Myanmar est engagée dans une surveillance généralisée. Elle a installé des logiciels espions d'interception chez les fournisseurs de télécommunications et d'Internet pour écouter les communications de ses citoyens et a déployé des unités de "combat de l'information" pour surveiller et attaquer les dissidents en ligne, a rapporté Reuters.

L'armée dispose d'officiers chargés d'analyser les flux de caméras de surveillance, a déclaré à Reuters Nyi Thuta, un ancien capitaine qui a fait défection de l'armée fin février 2021. Il a dit qu'il ne savait pas combien d'officiers étaient affectés à ce travail, mais a décrit avoir visité des salles de contrôle CCTV occupées par des soldats dans la capitale Naypyidaw. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante et le porte-parole de la junte n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DIX VILLES

La ville de Mawlamyine a lancé un appel d'offres pour un système de surveillance par caméra peu après le coup d'État, selon les trois sources. Les villes de Taunggyi et Dawei ont suivi dans les mois qui ont suivi, selon deux d'entre elles.

L'appel d'offres de Mawlamyine a été remporté conjointement par Fisca et Naung Yoe, selon les deux sources. Les appels d'offres pour Dawei et Taunggyi sont allés à Fisca, a déclaré une source, ajoutant que chaque ville a vu des centaines de caméras Dahua installées cette année.

À Mawlamyine, il y a maintenant plus de 200 caméras Dahua et d'autres doivent être installées, a déclaré une autre des sources.

Des caméras Dahua ont été installées cette année à Myitkyina, la capitale de Kachin, une région de troubles ethniques, a déclaré une source, ajoutant que le gouvernement de la ville de Hpa-an a entamé des discussions préliminaires sur un système de caméras.

Avant le coup d'État, le gouvernement de Suu Kyi a installé des caméras CCTV à Naypyidaw et à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, tandis que la ville de Mandalay avait également signé un accord pour un système de surveillance par caméras avec Huawei, selon les médias locaux et deux sources.

Les caméras Huawei ont été associées à un logiciel de reconnaissance faciale à Naypyidaw, a indiqué une source. À Yangon, le système de surveillance se compose d'un centre de commandement du trafic Hikvision et d'un panorama de caméras de différentes marques, a déclaré une autre des sources.

Depuis le coup d'État, la junte a demandé à Mandalay - la deuxième plus grande ville du Myanmar - d'accélérer l'installation de caméras, ont indiqué deux sources. Une source a déclaré qu'au moins 300 caméras Huawei ont été installées avant le coup d'État, et que des centaines d'autres sont à venir.

La ville de Bagan - un centre touristique historique - a également lancé un appel d'offres pour un système de surveillance par caméras avant le coup d'État, selon deux sources.

Dans l'État de Rakhine, où l'armée lutte contre un groupe armé ethnique, des systèmes de vidéosurveillance avec des caméras Huawei ont été déployés par les forces de sécurité du Myanmar depuis 2019 dans la ville de Sittwe et dans certains villages, a indiqué une source.