Une agence américaine nomme des entreprises de télécommunications chinoises sur la liste des menaces pour la sécurité nationale

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mardi qu'elle avait nommé les entreprises de télécommunications chinoises Pacific Network Corp, sa filiale à 100 % ComNet (USA) LLC et China Unicom (Americas) sur sa liste d'équipements et de services de communication considérés comme des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis.

Ces désignations s'inscrivent dans le cadre d'une loi de 2019 visant à protéger les réseaux de communication américains. En mars 2021, la FCC a désigné cinq entreprises chinoises dans sa "liste couverte" - dont Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Zhejiang Dahua Technology Co.