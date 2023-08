Zhejiang Extek Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'échangeurs de chaleur. Les produits de la société comprennent principalement des échangeurs de chaleur à calandre et à tube d'un nouveau type, des échangeurs de chaleur à enveloppe coaxiale, des échangeurs de chaleur à film tombant, des condenseurs évaporatifs, des radiateurs de refroidissement liquide et des distributeurs. Les produits de la société sont utilisés comme composants essentiels des pompes à chaleur et des climatiseurs, et sont largement utilisés dans le chauffage, l'eau chaude, la réfrigération, la production industrielle et agricole et d'autres domaines.

Secteur Equipements et composants électriques