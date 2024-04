Zhejiang Fengmao Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de pièces en caoutchouc de précision. Les produits de la société sont principalement des pièces en caoutchouc de précision, notamment des pièces pour systèmes de transmission, des pièces pour systèmes de canalisation des fluides et des pièces pour systèmes d'étanchéité. Les composants du système de transmission comprennent la courroie de transmission, la roue de tension et d'autres produits, les composants du système de canalisation des fluides comprennent les canalisations du système d'admission, les canalisations du système de refroidissement et d'autres produits, les composants du système d'étanchéité comprennent les joints de frein, les joints d'huile et d'autres produits. Les produits de l'entreprise sont largement utilisés dans l'automobile, les machines industrielles, les appareils ménagers, les articles sanitaires et d'autres domaines.

Secteur Pneumatiques