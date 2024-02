Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd, anciennement Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de vitamine D3 en amont et en aval. Les produits vitaminiques de la société comprennent principalement le cholestérol de lanoline, la vitamine D3 de qualité alimentaire et pharmaceutique, la 25-hydroxyvitamine D3 et d'autres produits. L'entreprise se concentre également sur la recherche et le développement, la production et la vente de préparations de barrière de haute technologie dans les domaines des maladies cardiovasculaires, du système nerveux et d'autres maladies chroniques. Les autres produits de la société comprennent les comprimés de lévofloxacine, la doxofylline injectable, l'acide lipoïque injectable, les comprimés d'oxalate d'escitalopram et d'autres produits.

Secteur Produits pharmaceutiques