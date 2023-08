ZHEJIANG GIUSEPPE GARMENT CO. LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication sur mesure de vêtements de carrière. Les principaux produits de la société comprennent des hauts, des pantalons, des chemises et autres. La société fournit des produits à des clients issus principalement du secteur financier. La Société est également impliquée dans la conception, le développement, la production et la vente d'uniformes pour étudiants chinois. La Société distribue ses produits sur le marché intérieur, avec la Chine orientale comme principal marché.

Secteur Habillement et accessoires