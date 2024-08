Zhejiang Gongdong Medical Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de consommables médicaux jetables. Les principaux produits de la société couvrent les systèmes de prélèvement sanguin sous vide, les consommables pour les tests de laboratoire, les consommables pour le prélèvement des fluides corporels, les consommables pour les soins médicaux et les matériaux d'emballage pharmaceutiques. Ses produits comprennent des tubes de prélèvement sanguin sous vide jetables, des boîtes de Petri, des plaques de culture, des cuvettes, des embouts de pipette, des écouvillons de prélèvement stériles jetables, des distributeurs, des conteneurs de pansements et autres. Les produits de la société sont utilisés dans le diagnostic clinique et les soins infirmiers, la recherche scientifique et les tests, l'emballage pharmaceutique et d'autres domaines. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment dans de nombreux pays d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Europe.