Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de produits intermédiaires. Les principaux médicaments de la société comprennent des médicaments pour le système digestif, des médicaments antipyrétiques et analgésiques, des IPA cardiovasculaires, des antidépresseurs, des IPA antibactériens, des médicaments antiviraux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'autres IPA et préparations spécialisés. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques