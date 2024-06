Zhejiang Hengda New Material Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de papiers spéciaux. Les produits de la société comprennent le papier de base pour emballage médical, le papier de base pour emballage alimentaire, le papier de base pour papier industriel spécial et le papier de base pour correspondance de cigarettes, parmi lesquels le papier de base pour emballage médical et alimentaire est le plus important. Le papier de base pour l'emballage médical est principalement utilisé pour emballer les sacs de consommables et d'instruments médicaux stérilisés en phase terminale. Le papier de base pour l'emballage des produits alimentaires est principalement utilisé pour l'emballage des produits alimentaires non conteneurisés.

