La société chinoise Huayou Cobalt va investir 300 millions de dollars dans une mine de lithium au Zimbabwe

Huayou, l'un des plus grands producteurs de cobalt au monde, a récemment conclu l'achat, pour 422 millions de dollars, de la mine de lithium en roche dure située juste à l'extérieur de Harare, auprès de Prospect Resources, société cotée en Australie, et d'autres minorités zimbabwéennes.

"Nous avons l'intention de développer rapidement le projet au cours de l'année prochaine et d'investir environ 300 millions de dollars pour développer la mine et construire une usine de traitement capable de traiter environ 4,5 millions de tonnes de minerai et de produire 400 000 tonnes de concentré de lithium par an", a déclaré Prospect Lithium Zimbabwe, filiale de Huayou, dans une mise à jour du projet.

Le projet Arcadia devrait livrer son premier lot de spodumène et de pétalite, des minéraux contenant du lithium, en 2023, a précisé la société.

Les prix du lithium ont grimpé en flèche cette année, les constructeurs automobiles ayant du mal à se procurer le métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Prospect Lithium Zimbabwe a déclaré qu'elle emploierait 600 locaux pendant la phase de construction, et jusqu'à 900 emplois seront créés lorsque la production commencera.