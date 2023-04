Volkswagen s'associe à Vale, Ford et Huayou pour créer un écosystème de batteries pour véhicules électriques en Indonésie - ministre

Les constructeurs automobiles courtisent l'Indonésie pour ses matières premières utilisées dans la production de batteries pour véhicules électriques, qui représentent environ 40 % du prix d'un véhicule, dans le but de réduire les coûts et de combler l'écart avec le leader du marché des véhicules électriques, Tesla.

Le ministre Bahlil Lahadalia a déclaré dans une vidéo que Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, travaillerait avec Vale, Ford, Huayou, le mineur français Eramet et plusieurs entreprises indonésiennes telles que Merdeka Gold Copper, la société mère de Merdeka Battery, et l'entreprise d'énergie Kalla Group.

M. Bahlil a précisé que le partenariat consisterait en des coentreprises ou en la fourniture de matières premières.

Volkswagen, Ford, Eramet, Merdeka Battery, Kalla Group et Merdeka Gold Copper n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. PT Vale Indonesia s'est refusé à tout commentaire.

L'Indonésie, qui possède les plus grandes réserves de nickel au monde, a essayé de développer des industries en aval pour le métal, dans le but ultime de produire des batteries et des véhicules électriques.

Le mois dernier, Ford (F.N) a signé son premier investissement en Indonésie en s'associant à Vale Indonesia et Huayou dans une usine de traitement du nickel de 4,5 milliards de dollars à Pomalaa, dans le sud-est de Sulawesi, où Vale exploite une mine de nickel.