Zhejiang Huilong New Materials Co Ltd est une société chinoise engagée dans la recherche et le développement (R&D), la production et la vente de fibres colorées en solution. Les principaux produits de l'entreprise sont des filaments de polyester colorés différenciés, couvrant de nombreuses catégories de produits telles que les fils de polyester colorés différenciés à texturation par étirage (DTY), les fils entièrement denses (FDY) et les fils préorientés (POY). Les produits de la société sont principalement utilisés en aval dans les tissus textiles pour la maison, les tissus ignifuges et d'ombrage, les intérieurs de trains à grande vitesse pour l'automobile, les matériaux décoratifs et les produits d'extérieur.

Secteur Textiles et Cuirs