ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO. est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits plastifiants respectueux de l'environnement. Les produits de la société sont divisés en trois séries, à savoir les séries époxy, pétrochimique et composite. Ses produits comprennent principalement l'huile de soja époxy, l'ester méthylique d'acide gras époxy, les plastifiants écologiques pétrochimiques et les plastifiants complexes multifonctionnels, entre autres. Ses produits sont principalement utilisés dans la production de produits en plastique PVC dans les domaines du plastique industriel, y compris les fils et les câbles, le flocage en cuir artificiel et les films plastiques, entre autres.

Secteur Chimie de spécialité