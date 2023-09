ZHEJIANG JINGXING PAPER JOINT STOCK CO., LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de papier de calage et de papier à usage domestique. Les principaux produits de la société sont le papier kraft, le papier pour carton ondulé, les cartons blancs, les boîtes en papier et toutes sortes de papier à usage domestique. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux, les principaux marchés étant la province du Zhejiang, Shanghai et la province du Jiangsu.

Secteur Emballages papier