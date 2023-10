ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement, la conception, la promotion, la fabrication et la vente de nouveaux matériaux émaillés fonctionnels. Les principaux produits de la société comprennent des émaux décoratifs d'intérieur, des émaux de protection industrielle et des émaux pour murs rideaux de bâtiments écologiques. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans les transports ferroviaires urbains, les tunnels, la décoration des bâtiments et les centrales électriques. L'entreprise distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Fournitures de construction et installation