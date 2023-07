Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de véhicules à énergie nouvelle. L'entreprise est engagée dans la recherche et le développement de tous les logiciels et matériels des systèmes de base et des composants électroniques des véhicules électriques intelligents et fournit des services de vente et d'après-vente de pièces automobiles et de crédits réglementaires pour l'automobile. Les principaux produits de l'entreprise comprennent la berline de taille moyenne à grande C01, le véhicule utilitaire sport (SUV) de taille moyenne C11, la sous-compacte T03 et le coupé S01. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Fabricants de voitures et camions