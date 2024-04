Zhejiang Oceanking Development Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement (R&D), la production et la vente de produits liés au chlore alcalin. Les principaux produits de la société sont les produits de chlore alcalin, les produits de méthylisobutylcétone (MIBK) et d'autres produits. Les produits de chlore alcalin sont principalement la soude caustique et la paraffine chlorée, y compris le chlore liquide, la paraffine chlorée, l'hypochlorite de sodium, l'acide chlorhydrique de haute pureté, l'acide chlorhydrique dérivé et autres. Les produits MIBK comprennent des cétones hyperbouillantes et des mélanges d'hydroxycétones de MIBK, de diisobutyl cétone (DIBK) et de méthyl n-amyl cétone (KB-3). Les autres produits comprennent l'hydrogène industriel et une petite quantité de produits commerciaux. Les produits de la société sont vendus aux régions nationales et aux régions étrangères telles que le Pakistan.

Secteur Produits chimiques de base