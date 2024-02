ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de chaussures et de vêtements. Les principales activités de la société comprennent la conception, le développement, la fabrication et la vente de chaussures en cuir, d'articles en cuir et de produits pour enfants. La société distribue des produits sous la marque Red Dragonfly ; ses principaux produits comprennent des chaussures pour hommes et femmes adultes, des chaussures et des vêtements pour enfants, des ceintures en cuir, des portefeuilles et des sacs à main en cuir, entre autres. La société exerce ses activités sur le marché intérieur où la région de la Chine orientale constitue son principal marché.

Secteur Chaussures