La société Zhejiang Renzhi, anciennement Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services techniques pour les champs pétrolifères. La société fournit principalement des services techniques relatifs aux fluides de forage, notamment des services de déploiement, d'exploitation de circulation et de recyclage des fluides de forage ; des services techniques de protection de l'environnement des champs pétrolifères et gaziers, notamment des services de traitement des eaux usées des champs pétrolifères et gaziers, de traitement des boues résiduaires et de technologie de traitement des eaux usées de forage ; des services techniques d'exploitation souterraine, notamment des services techniques souterrains, des services techniques d'augmentation de la production, des outils de fond de puits et des services techniques d'achèvement des puits. La société est également engagée dans le développement, la production et la vente de produits chimiques pour les champs pétrolifères et de nouveaux matériaux fonctionnels. La société exerce principalement ses activités en Chine continentale.