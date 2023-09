Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pièces d'appareils électroménagers. Le groupe développe également des solutions de gestion thermique, d'échange de chaleur et de contrôle intelligent dans les bâtiments, les appareils ménagers et les véhicules. Les produits comprennent notamment des vannes d'arrêt, des détendeurs électroniques et électromagnétiques, des compresseurs, des pompes de commande hydrauliques électromécaniques.

Secteur Machines et équipements industriels