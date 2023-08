ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de produits de direction automobile et de pièces de rechange essentielles. Les principaux produits de la société sont les directions à recirculation de billes et leurs composants, les articulations de direction, les directions à crémaillère, les directions à recirculation de billes et les pièces de rechange, entre autres. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.