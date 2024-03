Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la conception et à la fabrication d'engrenages de transmission mécanique. La société opère à travers deux segments principaux. Le segment de la fabrication de machines générales est principalement impliqué dans la recherche, le développement, la conception et la fabrication d'engrenages pour voitures particulières, d'engrenages pour outils électriques, d'engrenages pour machines de construction, d'engrenages pour motocyclettes et d'engrenages pour véhicules commerciaux. Le segment du commerce de gros et de détail est principalement impliqué dans la vente d'acier et d'autres produits.