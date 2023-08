Zhejiang Supor Co., Ltd. est le n° 2 mondial de la fabrication de cuisinières et le leader chinois de la fabrication de petits appareils électroménagers. Les produits comprennent des plaques à induction, des hottes, des cuisinières à gaz, des fours à vapeur, des autocuiseurs, des cuiseurs vapeur, des machines à lait, des extracteurs de jus, des woks, des poêles à frire, des casseroles, des bouilloires, des thermos, des spatules, des bacs à légumes, des couteaux, des mijoteuses, des purificateurs d'air, des fers à repasser, des nettoyeurs à poussière, etc. A fin 2018, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en Chine.