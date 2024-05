Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd est une société principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de matières premières chimiques. La société opère dans trois secteurs. Le segment des intermédiaires pharmaceutiques comprend les matières premières des médicaments contre l'hypertension, les matières premières des médicaments antiasthmatiques et les matières premières des médicaments anticoagulants. Le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est engagé dans la production d'intermédiaires pharmaceutiques pour l'hypertension, d'intermédiaires pharmaceutiques pour les médicaments antiasthmatiques et d'intermédiaires pharmaceutiques pour les médicaments antiviraux. La société exploite également le segment Autres. La société vend ses produits sur les marchés nationaux et internationaux, notamment en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, etc.

Secteur Produits pharmaceutiques