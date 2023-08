Zhejiang Tianzhen Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement (R&D), à la production et à la vente de revêtements de sol composites en chlorure de polyvinyle (PVC). Les produits spécifiques de la société comprennent les sols composites en bois et en plastique (WPC), les sols composites en pierre et en plastique (SPC), les sols en verre et en magnésium (MGO), les sols en cristal de plastique (LVT) et autres. Les produits de la société sont vendus aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne, en Amérique latine et dans d'autres pays et régions.

Secteur Fournitures de construction et installation