Le septième fonds AP suédois (AP7) a exclu Saudi Aramco et six autres entreprises de son portefeuille en raison de leurs activités à grande échelle dans le domaine de l'extraction pétrolière ou de la production de charbon, a déclaré lundi le gestionnaire du fonds de pension.

"Les entreprises sont sur la liste noire parce qu'elles n'agissent pas conformément à l'Accord de Paris en raison d'opérations pétrolières ou charbonnières à grande échelle sans plans de transition", a déclaré AP7 dans un communiqué.

Les six autres entreprises exclues sont Oil and Natural Gas Corporation Ltd (Inde), China Petroleum & Chemical Corporation, PetroChina, Shanxi Coal International Energy Group, Wintime Energy Group et Zhejiang Zheneng Electric Power.

Au total, le fonds a mis sur liste noire 51 entreprises de combustibles fossiles en raison d'infractions à l'Accord de Paris et dix autres entreprises pétrolières et charbonnières sont exclues sur la base d'autres critères, a indiqué le fonds.