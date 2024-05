ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. Les activités principales de la société comprennent l'industrie pharmaceutique, la logistique pharmaceutique et les services de santé. Les principaux produits de la société comprennent des médicaments chinois exclusifs, des médicaments à base de plantes chinoises, des morceaux de plantes chinoises, des médicaments chimiques, des matières premières chimiques, des médicaments biochimiques, des stupéfiants, des médicaments psychotropes, des dispositifs médicaux et des réactifs chimiques. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques