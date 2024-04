Le promoteur immobilier chinois Zhenro Properties a déclaré vendredi qu'il ne s'attendait pas à être en mesure de payer le montant principal de 290 millions de dollars sur les obligations arrivant à échéance au début de la semaine prochaine, invoquant une "liquidité restreinte" et une "pression financière significative".

Zhenro Properties a émis des obligations de premier rang début janvier 2020 avec un taux d'intérêt de 7,875 %.

"À la lumière de l'étroitesse des liquidités et de la pression financière significative du groupe, la société ne s'attend pas à être en mesure de payer le montant principal des obligations de janvier 2020 et les intérêts courus et impayés à l'échéance du 15 avril", a déclaré Zhenro Properties dans un document d'échange.

Zhenro et ses conseillers continueront à travailler sur la restructuration de ses dettes offshore, a-t-elle ajouté.