Zhibao Technology Inc est une société holding basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des services de courtage en assurance numérique. Le modèle d'entreprise innovant de la société est l'assurance numérique intégrée d'entreprise à client (2B2C). Le portefeuille de services de la société comprend des services de courtage d'assurance et des services de gestion des souscripteurs généraux (MGU). Les services MGU sont des services de courtage d'assurance spécialisés par lesquels les compagnies d'assurance autorisent la société à les assister dans les services de souscription, de gestion des sinistres et de contrôle des risques. Les services de la société couvrent largement la conception et la personnalisation des produits d'assurance, la sélection des compagnies d'assurance, l'interconnexion et la fourniture de systèmes technologiques, l'acquisition de clients, l'activation, la fidélisation, l'orientation, les revenus (AARRR), le service à la clientèle, la gestion de la conformité et l'analyse des données.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes