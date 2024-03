Zhihu Inc est une société de portefeuille basée en Chine dont l'activité principale est l'exploitation de communautés de questions-réponses en ligne. L'entreprise est principalement engagée dans la fourniture de services de publicité, de services d'adhésion payante, de solutions de monétisation de contenu et d'autres services. La communauté en ligne de la société fournit une plateforme permettant aux utilisateurs de trouver des solutions, de prendre des décisions, de trouver l'inspiration et de s'amuser. La communauté en ligne de la société est une communauté de contenu en ligne basée sur le contenu généré par les utilisateurs (UGC). En outre, le contenu de la plateforme de l'entreprise comprend principalement des choix de la vie quotidienne, des connaissances ésotériques ou des expériences uniques, ainsi que des choix de vie importants.

Secteur Internet