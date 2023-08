Zhong Fu Tong Group Co, Ltd, anciennement Zhong Fu Tong Co, Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture de services de maintenance et d'optimisation des réseaux de communication. Son segment de services de maintenance des réseaux de communication fournit principalement des services de maintenance de routine et des modifications et entretiens aux opérateurs de télécommunications, aux opérateurs de radio et de télévision et autres. Ses services d'optimisation des réseaux comprennent l'optimisation quotidienne des réseaux et l'optimisation de réseaux spéciaux. Ses clients comprennent principalement China Mobile, China Telecommunications, China Unicom, ZTE, HUAWEI, ainsi que la Shanghai Bell Company, entre autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications