ZHONGCHAO INC. est un fournisseur de services d'information, d'éducation et de formation aux professionnels de la santé et au public en Chine. Sous la marque MDMOOC, la société offre une large gamme de services d'information sur la santé en ligne et sur site, de programmes d'éducation et de produits de formation en matière de santé, comprenant principalement des formations à la pratique clinique, des classes ouvertes sur des sujets médicaux, des études de cas interactives, des conférences et des ateliers universitaires, des cours de formation continue, ainsi que des articles et de courtes vidéos à contenu éducatif sur la santé, destinés aux professionnels de la santé et au grand public.

Secteur Enseignement professionnel et commercial