ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED est une société holding d'investissement basée en Chine. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est principalement engagée dans la promotion immobilière et la location de biens immobiliers, ainsi que dans la fourniture de services de gestion immobilière et de services de conseil en gestion. La société offre trois grandes séries standardisées de propriétés résidentielles, dont les séries Shanti, Glory et Royal, et elle est également engagée dans les propriétés commerciales. La société exerce ses activités en Chine continentale.

Secteur Développement et opérations immobilières