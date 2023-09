ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO. LTD est un fabricant d'appareils électriques. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment des appareils ménagers et des appareils électroménagers fournit des moteurs de charge de climatisation, des moteurs de lave-linge/sèche-linge et autres. Le segment des systèmes de transmission pour véhicules à énergie nouvelle fournit des moteurs d'entraînement et des contrôleurs pour véhicules à énergie nouvelle, entre autres. Le segment des appareils électriques rotatifs pour véhicules comprend les démarreurs de voiture et les générateurs traditionnels. Le segment Plate-forme d'exploitation des véhicules à énergie nouvelle est engagé dans la location de voitures à énergie nouvelle et de voitures personnalisées sur Internet, l'exploitation de stations de recharge de véhicules à énergie nouvelle, la construction de piles de recharge et la fourniture d'autres services d'exploitation et de soutien. La société mène ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Equipements et composants électriques