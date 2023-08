Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'approvisionnement en eau. La société est également impliquée dans la location de marchés, le traitement des eaux usées et des déchets liquides, le transport de passagers, la gestion immobilière, le traitement des déchets et la production d'énergie, l'installation de bâtiments, le support technique, la location de propriétés et d'autres activités. La société exerce ses activités principalement à Guangdong, en Chine.

Secteur Services des eaux