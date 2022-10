Les valeurs immobilières chinoises augmentent après l'assouplissement des règles de financement des actions

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) permettra à certaines entreprises ayant de petits intérêts immobiliers de lever des fonds en vendant des actions A, mais le produit de la vente ne pourra pas être investi dans l'activité immobilière, a rapporté le China Securities Journal.

Pour les entreprises éligibles, l'immobilier ne doit pas être leur activité principale, et ne doit pas contribuer à plus de 10% de leurs bénéfices, selon l'article.

La Chine a interdit à ses entreprises immobilières ou liées à l'immobilier de se financer via le marché domestique des actions A depuis fin 2018, y compris les introductions en bourse et les ventes d'actions supplémentaires ou de suivi.

Certaines sociétés ayant des activités liées à l'immobilier, dont Zhongtian Financial Group Co Ltd, Jinan high-tech development co. ltd et Shenzhen New Nanshan Holding Group Co Ltd, ont vu leurs actions bondir de plus de 5 %. Selon les analystes, ces entreprises devraient bénéficier directement des changements de règles.

Ils ont déclaré que cette mesure pourrait aider les entreprises qui ont des difficultés à obtenir un financement par d'autres voies, et leur permettre d'investir dans d'autres domaines de l'économie.

"La mesure vise à mieux soutenir le financement réel des entreprises et à stabiliser l'économie au sens large", a déclaré Liu Shui, un analyste de la China Index Academy.

La CSRC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La banque centrale et le régulateur bancaire chinois ont pris des mesures pour alléger la pression des liquidités dans le secteur immobilier, où de nombreuses entreprises souffrent de la baisse des investissements et des ventes en plus de montagnes de dettes.

Pékin cherche également à stabiliser les marchés pendant le Congrès du Parti communiste, qui se déroule actuellement et qui revêt une grande importance politique.

Le secteur immobilier est crucial pour la stabilité politique et économique de la Chine, l'immobilier représentant environ 40 % des actifs des ménages, selon les analystes, et constituant environ un quart du produit intérieur brut du pays, le plus important de tous les secteurs.