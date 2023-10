Zhongtian Service Co Ltd, anciennement Bus Online Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de gestion de propriétés, de services de soutien et de services sur le terrain. Les services de gestion immobilière comprennent des services de sécurité, des services de nettoyage, des services de gestion de parkings et des services d'entretien des espaces verts pour les propriétés résidentielles et non résidentielles. Les services de soutien comprennent la gestion globale, la maintenance des commandes et la maintenance technique, entre autres. Les services sur le terrain comprennent les services professionnels à la clientèle, les services d'étiquette et les services de nettoyage dans les bureaux de vente des promoteurs immobiliers.

Secteur Services immobiliers